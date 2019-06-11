На двух КПВВ нет элементарных гигиенических условий - омбудсмен

Представители офиса омбудсмена по результатам проверки обнаружили ряд недостатков на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", которые находятся на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
В офисе уполномоченного говорят, что эти недостатки существуют на протяжении всего периода работы пунктов.
В обоих пунктах пропуска отсутствуют медпункты, места отдыха и зоны сервисного обслуживания с надлежащими санитарно-гигиеническими условиями.
По словам представителей омбудсмена, там нет элементарных гигиенических условий: водоснабжения, мусорных баков и т.д.
"При этом никаких работ по благоустройству государственными учреждениями не проводится", - сказано в сообщении.
Кроме того в пунктах пропуска повреждены информационные стенды, где указан порядок прохождения КПВВ.
На КПВВ "Чонгар" отсутствуют указатели на пути к месту проведения проверки. Также отмечаются проблемы с общественным транспортом.
По результатам проверки подготовлено соответствующее обращение уполномоченного к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием соблюдения прав граждан при пересечении ими линии разграничения.
В подконтрольном Украине пункте въезда-выезда Марьинка 10 мая умер мужчина. Офицер Государственной пограничной службы Украины сообщил, что мужчина потерял сознание вскоре после того, как вышел из машины, в которой он вместе с женой направлялся во временно оккупированный Донбасс.