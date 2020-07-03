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На границе с Польшей откроют еще один пункт пропуска: назвали дату

На границе с Польшей откроют еще один пункт пропуска: назвали дату - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
03.07.2020, 10:21

Речь идет об автомобильном пункте пропуска Будомеж - Грушев

С 6 июля 2020 года на украинско-польской границе будет возобновлена работа автомобильного пункта пропуска Будомеж - Грушев. Об этом говорится в сообщении МВД Польши.

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По данным МВД, этот автомобильный пункт пропуска круглосуточно смогут пересекать автомобили весом до 3,5 тонн.

В настоящее время на границе с Польшей работают четыре пункта пропуска: Краковец - Корчова, Рава-Русская – Гребенное, Ягодин - Дорогуск и Шегини – Медика.

По данным на утро 3 июля, Польша находится на 42-м месте по количеству заболевших COVID-19, в стране заразились 35 146 человек, 1492 умерли, 22 209 выздоровели.

  • С 3 июля Польша вводит обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, которые прилетают из Украины, хотя ранее это решение отменили.

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Арина Толина
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