На границе с Польшей откроют еще один пункт пропуска: назвали дату

С 6 июля 2020 года на украинско-польской границе будет возобновлена работа автомобильного пункта пропуска Будомеж - Грушев. Об этом говорится в сообщении МВД Польши.
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По данным МВД, этот автомобильный пункт пропуска круглосуточно смогут пересекать автомобили весом до 3,5 тонн.
В настоящее время на границе с Польшей работают четыре пункта пропуска: Краковец - Корчова, Рава-Русская – Гребенное, Ягодин - Дорогуск и Шегини – Медика.
По данным на утро 3 июля, Польша находится на 42-м месте по количеству заболевших COVID-19, в стране заразились 35 146 человек, 1492 умерли, 22 209 выздоровели.
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