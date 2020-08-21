На каких пляжах Украины не рекомендуют купаться: обновленный перечень от ЦОЗ

Всего в список пляжей, купаться на которых нежелательно, попали более 30 зон отдыха на воде

Центр общественного здоровья опубликовал в Facebook список пляжей Украины, купаться на которых не рекомендуется из-за отклонений показателей качества воды.

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пляжи Донецкой области

* городской пляж в районе гостиницы Турист

* пляж Левобережный в районе водной станции Уголок

* пляж в районе судоремонтного завода Мариуполя

* общественные пляжи в пгт Ялта и селах Юрьевке, Мелекино и Урзуф.

пляжи Запорожской области

* пляж Правый берег в Запорожье

* городской пляж Солнечный в Энергодаре.

пляжи Николаевской области

* городской пляж Чайка

* пляж Прибой.

пляжи Одесской области

* городской пляж Одессы

* пляжи на 13 и 16 станциях Большого Фонтана

* пляж Отрада.

пляжи Херсонской области

* пляжа в Геническе.

пляжи Киева

* Золотой пляж

* Центральный пляж

* Предмостная слободка

* Детский пляж

* Молодежный пляж

* Венеция

* Радуга

* Галерный пляж

* Водоворот

* Троещина

* Тельбин

* Радуга

* Вербный

* Пуща-Водица.

Купаться на этих пляжах нежелательно, так как качество воды не соответствуют установленным нормам, а на некоторых в воде была найдена кишечная палочка и другие бактерии, вызывающие ряд инфекций.

Полный перечень пляжей с качеством воды на них можно почитать по ссылке.

26 июля в ЦОЗ объяснили, как не заразиться коронавирусом на пляже.

8 августа в областном лабораторном центре Минздрава объявили, что вода на одесских пляжах соответствует всем показателям, а в Затоке - нет.

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Дарья Мостовая

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