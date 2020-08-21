На каких пляжах Украины не рекомендуют купаться: обновленный перечень от ЦОЗ
Всего в список пляжей, купаться на которых нежелательно, попали более 30 зон отдыха на воде
Центр общественного здоровья опубликовал в Facebook список пляжей Украины, купаться на которых не рекомендуется из-за отклонений показателей качества воды.
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пляжи Донецкой области
* городской пляж в районе гостиницы Турист
* пляж Левобережный в районе водной станции Уголок
* пляж в районе судоремонтного завода Мариуполя
* общественные пляжи в пгт Ялта и селах Юрьевке, Мелекино и Урзуф.
пляжи Запорожской области
* пляж Правый берег в Запорожье
* городской пляж Солнечный в Энергодаре.
пляжи Николаевской области
* городской пляж Чайка
* пляж Прибой.
пляжи Одесской области
* городской пляж Одессы
* пляжи на 13 и 16 станциях Большого Фонтана
* пляж Отрада.
пляжи Херсонской области
* пляжа в Геническе.
пляжи Киева
* Золотой пляж
* Центральный пляж
* Предмостная слободка
* Детский пляж
* Молодежный пляж
* Венеция
* Радуга
* Галерный пляж
* Водоворот
* Троещина
* Тельбин
* Радуга
* Вербный
* Пуща-Водица.
Купаться на этих пляжах нежелательно, так как качество воды не соответствуют установленным нормам, а на некоторых в воде была найдена кишечная палочка и другие бактерии, вызывающие ряд инфекций.
Полный перечень пляжей с качеством воды на них можно почитать по ссылке.
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