Коронавирус. В Минздраве объяснили, стоит ли ехать отдыхать в Одессу

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что на пляже обязательно нужно придерживаться дистанции в полтора метра

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что, несмотря на переполненные пляжи, не стоит отказываться от отдыха в Одессе в условиях эпидемии COVID-19. Об этом он заявил в интервью НВ.

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"Не думаю, что стоит отказываться. Нужно просто соблюдать установленные правила", - отметил Степанов.

Он напомнил, что на пляже обязательно нужно придерживаться дистанции в полтора метра.

"Хочу достучаться к людям и объяснить: это не долг перед Украиной, а ваше здоровье. Пальцы в розетку не суют, потому что это может убить. COVID-19 тоже может. Если не вас, то можно инфицировать других людей. Заразился, затем поцеловал свою бабушку и можешь стать тем человеком, который ее убьет. Просто подумайте об этом", - объяснил чиновник.

Степанов призвал украинцев надевать медицинскую маску в общественных местах и пользоваться антисептиками.

Отвечая на вопрос, с чем связан рост количества инфицированных в июне, Степанов сказал: "Многие решили, что адаптивный карантин - это его полная отмена. Основные источники распространения инфекции — это массовые собрания, те же свадьбы в селах. Две-три недели — и мы видим вспышку COVID-19".

За минувшие сутки в Одесской области заразились коронавирусом 94 человека, всего с начала эпидемии в стране - 4458.

22 июля в Украине продлили адаптивный карантин до осени

ода на одесских пляжах соответствует всем санитарным нормам и пригодна для купания, и сключение - Затока. 8 августа сообщалось , что в

Арина Толина

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