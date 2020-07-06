Вчера МОЗ писал о росте госпитализаций. Шмыгаль сегодня говорит о стабилизации

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, несмотря на череду антирекордов заболеваемости коронавирусом в июне, ситуация с COVID-19 стабилизируется

Несмотря на рост числа заболевших COVID-19 за июнь, динамика эпидемии коронавируса в Украине стабилизируется. Об этом сообщил на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Показатели Минздрава также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется", - говорится в пресс-релизе о совещании.

При этом вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в Минздраве обеспокоены растущим числом госпитализаций.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В июне несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняли вспышку коронавируса нарушениями карантина.

28 июня в Минздраве сообщали о рекордном суточном числе госпитализированных с COVID-19 за сутки.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали наименьшее число заболевших COVID-19 за месяц - 543. За время эпидемии в стране зарегистрировали 49 043 заболевших, из них 1262 умерли, а 21 703 выздоровели.

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Марк Сировой

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