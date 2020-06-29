Заболеваемость пневмонией вырсола в два раза за месяц - Степанов

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

В Украине за месяц ослабления коронавирусного карантина в два раза выросла заболеваемость пневмонией. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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"В средине апреля мы регистрировали за неделю около 5061 случая пневмонии. Затем этот показатель начал падать, в том числе благодаря довольно жесткому карантину. На 11 мая мы вышли на показатель 2 143 случая пневмонии за неделю. Сегодня мы регистрируем более 4000 пневмоний за неделю", - сказал он.

По словам Степанова, основная часть регистрируемых в Украине пневмоний - это осложнения у заболевших COVID-19.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин. заявил , что в 27 июня Степанов

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