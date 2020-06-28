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Коронавиурс. В Минздраве заявили о суточном антирекорде по числу госпитализаций

Коронавиурс. В Минздраве заявили о суточном антирекорде по числу госпитализаций - Фото
Иллюстрация: скриншот из видео Думская, 1/Youtube
28.06.2020, 11:10

Всего в Украине госпитализированы с коронавирусом 4383 человека, за прошедшие сутки - 237

За сутки в Украине были госпитализированы 237 человек с диагнозом COVID-19. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам министра, это антирекорд по суточному числу госпитализированных с начала эпидемии коронавируса.

По данным Центра общественного здоровья, на данный момент COVID-19 в Украине болеют 22 919 человек, больше всего активных случаев на 100 000 населения - в Черновицкой (291,8), Львовской (171,2) и Ровенской (153) областях.

В данный момент госпитализированы 4383 человека, из них 91 подключен к аппарату ИВЛ. Всего госпитализация потребовалась для 11 480 пациентов, подключение к аппарату ИВЛ - для 386.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 млн человек, число умерших от болезни - 500 000.
  • За прошедшие сутки в Украине выявили 917 новых заболевших.

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Денис Юдин
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