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На новогодний стол в этом году потратят на 362 грн меньше - опрос

На новогодний стол в этом году потратят на 362 грн меньше - опрос - Фото
Фото: depositphotos.com
26.12.2019, 12:09

Кроме того, подарков от Деда Мороза ждут больше, чем от Св. Николая

Средняя сумма, которую украинцы готовы потратить на новогодний стол, составляет 1 390 грн, что меньше, чем в прошлом году (1 752 грн). Об этом говорится в результатах опроса фонда Деминициативы им. И. Кучерива.

Кроме того, 23% опрошенных (как и в прошлом году) ответили, что у них на новогодний стол нет денег. 

21% опрошенных уверены, что следующий год обязательно будет лучшим, чем нынешний, 61% на это надеется, 8% предполагают, что плохого будет больше, и только 1% уверен, что следующий год будет хуже.

Новогоднюю ночь большинство украинцев (67%) проведут дома, в кругу семьи, 16,5% - в гостях у друзей или родственников, 3% - в общественном заведении или на публичном праздновании, 0,5% - "в интернете", 2% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересном путешествии по Украине, 1% - за рубежом, 3% не будут праздновать, а пойдут спать, и еще 6% не решили, что им делать.

28% опрошенных (как и в прошлом году) хотят видеть в Деда Мороза в роли раздающего подарки, за Святого Николая проголосовали 17% (12% в прошлом году), Санта Клаус сдал позиции - 1% против прошлогодних 3,5%. 31% опрошенных ответили, что не имеет значение, от кого получать подарки. 

Как и в прошлом году, больше всего украинцы в новом году хотели бы получить здоровье (49%), мир в стране (40%), порядок в семье, понимание близких (29%), деньги (24%), хорошую работу (16%), успехи детей (12%). Не ждет никаких подарков в следующем году только 1% населения.

Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.

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опрос деминициативы новый год
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