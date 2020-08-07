На полигоны под Киевом вывозили опасные отходы из больниц - ГПУ

Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений, отметили в ГПУ

Фирма, которая специализируется на утилизации медицинских опасных отходов, вместо утилизации вывозила их на полигоны в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ГПУ отмечают, что фирма должна была все опасные отходы сжигать, вместо этого она якобы "вывозила их на стихийные свалки и обычные полигоны твердых бытовых отходов в Киевской области".

Среди медицинских отходов - шприцы, медицинские маски, халаты и прочие отходы медицинских учреждений столицы, в том числе из инфекционных отделений.

Директору этой компании сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, которые заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

30 апреля опасные медицинские отходы из больниц Киева вывозили на стихийные свалки.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.