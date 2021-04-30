На праздниках в Украине потеплеет до +24, а потом похолодает: карта погоды

На выходных в Украине потеплеет до 24 градусов, ожидаются небольшие дожди и грозы, затем температура немного опустится. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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1 мая на западе страны +15..+20, в Закарпатской области +22..+24. В центральных областях +16..+22, на востоке и юге +20..+24. В западных, южных и восточных областях пройдут небольшие дожди с грозами.

2 мая теплая погода сохранится на всей территории Украины: на западе +20..+24, в центральных областях +18..+22, на юге и востоке +20..+24. В большинстве областей, кроме восточных и некоторых южных, ожидаются небольшие дожди и грозы.

3 мая начнется похолодание: в западных областях +11..+13, в центральных +13..+19, в восточных и южных +22..+24. В большинстве областей ожидаются небольшие осадки.

4 мая в западных и центральных областях +13..+15, на юге и востоке страны +16..+18, небольшие дожди ожидаются в Донецкой и Луганской областях.

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Денис Юдин

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