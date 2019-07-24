На севере и востоке Украины проходят масштабные военные учения

Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

На севере и востоке Украины начались масштабные двухсторонние командно-штабные учения, сообщает в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.

Военные будут отрабатывать разные варианты операций, совершенствовать управленческую деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил ВСУ.

Во время учения оперативное командование Сухопутных войск также применит силы и средства Десантно-штурмовых войск и сил спецопераций.

23 июля сообщалось, что на побережье Черного моря в Одесской области закроют ряд пляжей в связи с проведением испытаний – боевых стрельб.

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