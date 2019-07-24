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На севере и востоке Украины проходят масштабные военные учения

На севере и востоке Украины проходят масштабные военные учения - Фото
Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ
24.07.2019, 15:35

В учениях принимают участие Сухопутные и Воздушные войска ВСУ, а также Десантно-штурмовые войска и силы спецопераций

На севере и востоке Украины начались масштабные двухсторонние командно-штабные учения, сообщает в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.

Военные будут отрабатывать разные варианты операций, совершенствовать управленческую деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил ВСУ.

Во время учения оперативное командование Сухопутных войск также применит силы и средства Десантно-штурмовых войск и сил спецопераций.

23 июля сообщалось, что на побережье Черного моря в Одесской области закроют ряд пляжей в связи с проведением испытаний – боевых стрельб. 

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