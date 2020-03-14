На украинском спецрейсе из Северной Италии есть еще 100 мест - Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

На борту украинского спецрейса, который должен забрать из итальянского города Тревизо граждан Украины, застрявших на итальянско-словенской границе, есть еще 100 мест. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"На борту есть еще сто лишних мест. Поэтому наши консулы уже делают объявление в Северной Италии, что если кто-то хочет эвакуироваться этим рейсом, он может обращаться и попасть на этот самолет", - сказал он.

Кулеба отметил, что действительно сейчас в Италии ограничено передвижение людей, но он дал поручение украинским дипломатам работать с местными властями, чтобы обеспечить украинцам прибытие на рейс.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, рейс отправится из города Тревизо. Украинский самолет вылетит туда завтра. Когда борт отправится в Киев, Криклий сказать не смог.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что около сотни украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении, заберет из Италии спецборт уже на этих выходных.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки.

Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Все зарубежные дипломатические учреждения Украины на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов.