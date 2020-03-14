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На украинском спецрейсе из Северной Италии есть еще 100 мест - Кулеба

На украинском спецрейсе из Северной Италии есть еще 100 мест - Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
14.03.2020, 17:29

Завтра Украина отправит самолет за украинцами, которых остановили на границе Италии со Словенией

На борту украинского спецрейса, который должен забрать из итальянского города Тревизо граждан Украины, застрявших на итальянско-словенской границе, есть еще 100 мест. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"На борту есть еще сто лишних мест. Поэтому наши консулы уже делают объявление в Северной Италии, что если кто-то хочет эвакуироваться этим рейсом, он может обращаться и попасть на этот самолет", - сказал он.

Кулеба отметил, что действительно сейчас в Италии ограничено передвижение людей, но он дал поручение украинским дипломатам работать с местными властями, чтобы обеспечить украинцам прибытие на рейс.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, рейс отправится из города Тревизо. Украинский самолет вылетит туда завтра. Когда борт отправится в Киев, Криклий сказать не смог.

  • Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что около сотни украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении, заберет из Италии спецборт уже на этих выходных.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки.
  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.
  • Все зарубежные дипломатические учреждения Украины на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную работу с обращениями граждан и усиленную обработку их запросов. 

Ребрина Вадим
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