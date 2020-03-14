На украинском спецрейсе из Северной Италии есть еще 100 мест - Кулеба

На борту украинского спецрейса, который должен забрать из итальянского города Тревизо граждан Украины, застрявших на итальянско-словенской границе, есть еще 100 мест. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"На борту есть еще сто лишних мест. Поэтому наши консулы уже делают объявление в Северной Италии, что если кто-то хочет эвакуироваться этим рейсом, он может обращаться и попасть на этот самолет", - сказал он.
Кулеба отметил, что действительно сейчас в Италии ограничено передвижение людей, но он дал поручение украинским дипломатам работать с местными властями, чтобы обеспечить украинцам прибытие на рейс.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, рейс отправится из города Тревизо. Украинский самолет вылетит туда завтра. Когда борт отправится в Киев, Криклий сказать не смог.