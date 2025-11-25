На юбилейном Х Форуме "Дирижеры перемен" отметили двигателей изменений в Украине

Премия "Дирижеры перемен" отметила тех, кто в течение десятилетия открывал новые пути и объединял людей для общего результата

Фото: Deloitte Ukraine

На правах медиапартнерства

19 ноября на юбилейном Х Форуме "Дирижеры перемен" Deloitte Ukraine представил новую награду – премию "Дирижеры изменений". В шести номинациях отметили тех, чьи решения и инициативы существенно влияли на развитие государства, бизнеса и общества.

"Десять лет подряд мы собирали вместе людей, которые формируют будущее страны. Эта премия – способ поблагодарить тех, кто в течение 10 лет был двигателем трансформаций – лидеров, компании и институты, которые видели возможности там, где другие видели вызовы, смело задавали темп реформ и открывали двери для инноваций", – отмечает управляющий партнер Deloitte Ukraine Сергей Кулик.

Победителей в номинациях определяло экспертное жюри, в состав которого вошли спикеры и модераторы Форума предыдущих лет. Каждый член жюри оценивал номинантов по нескольким критериям и присваивал баллы от одного до пяти. Победителей определяли по наивысшему общему количеству баллов.

Номинации и победители

→ "Партнерство ради будущего"

Победитель – Superhumans Center за создание высокотехнологичной системы реабилитации и протезирования в Украине через прозрачное и стратегическое международное партнерство, что повышает качество лечения и укрепляет медицинскую инфраструктуру.

→ "Сила сообществ"

Победитель – Superhumans Center, который демонстрирует, как сильная команда и сообщество могут менять мир вокруг.

→ "Искусство идентичности"

Победитель – документальный фильм "20 дней в Мариуполе", хранящий свидетельства о событиях, которые определяют современную украинскую историю, и помогающий обществу осмыслить собственный опыт и память о войне.

→ "Драйверы прогресса"

Победитель – Ajax Systems за прорывные технологии и нестандартные управленческие решения, открывшие новые направления развития индустрии.

→ "Открытая Украина"

Победитель – Ajax Systems за прорыв на глобальном рынке. Победителя определяли члены жюри совместно с бизнес-редакцией генерального медиапартнера форума – LIGA.net.

→ "Устойчивость в действии"

Победитель – Укрзализныця за пример лидерства и непоколебимости в период наибольших вызовов.

Премия "Дирижеры перемен" отметила тех, кто в течение десятилетия открывал новые пути и объединял людей для общего результата. Форум "Дирижеры перемен" и в дальнейшем будет оставаться пространством, где лидеры бизнеса, государства и общества объединяются для одной цели – трансформации себя, собственного бизнеса и государства.