На юбилейном Х Форуме "Дирижеры перемен" отметили двигателей изменений в Украине
19 ноября на юбилейном Х Форуме "Дирижеры перемен" Deloitte Ukraine представил новую награду – премию "Дирижеры изменений". В шести номинациях отметили тех, чьи решения и инициативы существенно влияли на развитие государства, бизнеса и общества.
"Десять лет подряд мы собирали вместе людей, которые формируют будущее страны. Эта премия – способ поблагодарить тех, кто в течение 10 лет был двигателем трансформаций – лидеров, компании и институты, которые видели возможности там, где другие видели вызовы, смело задавали темп реформ и открывали двери для инноваций", – отмечает управляющий партнер Deloitte Ukraine Сергей Кулик.
Победителей в номинациях определяло экспертное жюри, в состав которого вошли спикеры и модераторы Форума предыдущих лет. Каждый член жюри оценивал номинантов по нескольким критериям и присваивал баллы от одного до пяти. Победителей определяли по наивысшему общему количеству баллов.
Номинации и победители
→ "Партнерство ради будущего"
Победитель – Superhumans Center за создание высокотехнологичной системы реабилитации и протезирования в Украине через прозрачное и стратегическое международное партнерство, что повышает качество лечения и укрепляет медицинскую инфраструктуру.
→ "Сила сообществ"
Победитель – Superhumans Center, который демонстрирует, как сильная команда и сообщество могут менять мир вокруг.
→ "Искусство идентичности"
Победитель – документальный фильм "20 дней в Мариуполе", хранящий свидетельства о событиях, которые определяют современную украинскую историю, и помогающий обществу осмыслить собственный опыт и память о войне.
→ "Драйверы прогресса"
Победитель – Ajax Systems за прорывные технологии и нестандартные управленческие решения, открывшие новые направления развития индустрии.
→ "Открытая Украина"
Победитель – Ajax Systems за прорыв на глобальном рынке. Победителя определяли члены жюри совместно с бизнес-редакцией генерального медиапартнера форума – LIGA.net.
→ "Устойчивость в действии"
Победитель – Укрзализныця за пример лидерства и непоколебимости в период наибольших вызовов.
Премия "Дирижеры перемен" отметила тех, кто в течение десятилетия открывал новые пути и объединял людей для общего результата. Форум "Дирижеры перемен" и в дальнейшем будет оставаться пространством, где лидеры бизнеса, государства и общества объединяются для одной цели – трансформации себя, собственного бизнеса и государства.
