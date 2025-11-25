На ювілейному Х Форумі "Диригенти змін" відзначили рушіїв змін в Україні

Премія "Диригенти змін" відзначила тих, хто протягом десятиліття відкривав нові шляхи та об’єднував людей для спільного результату

Фото: Deloitte Ukraine

На правах медіапартнерства

19 листопада на ювілейному Х Форумі "Диригенти змін" Deloitte Ukraine представив нову відзнаку – премію "Диригенти змін". У шести номінаціях відзначили тих, чиї рішення та ініціативи суттєво впливали на розвиток держави, бізнесу та суспільства.

"Десять років поспіль ми збирали разом людей, які формують майбутнє країни. Ця премія – спосіб подякувати тим, хто протягом 10 років був рушієм трансформацій – лідерів, компанії та інституції, які бачили можливості там, де інші бачили виклики, сміливо задавали темп реформ і відкривали двері для інновацій", – зазначає керівний партнер Deloitte Ukraine Сергій Кулик.

Переможців у номінаціях визначало експертне журі, до складу якого увійшли спікери та модератори Форуму попередніх років. Кожен член журі оцінював номінантів за кількома критеріями та присвоював бали від одного до п’яти. Переможців визначали за найвищою загальною кількістю балів.

Фото: Deloitte Ukraine

Номінації та переможці

→ "Партнерство заради майбутнього"

Переможець – Superhumans Center за створення високотехнологічної системи реабілітації та протезування в Україні через прозоре та стратегічне міжнародне партнерство, що підвищує якість лікування та зміцнює медичну інфраструктуру.

→ "Сила спільнот"

Переможець – Superhumans Center, який демонструє, як сильна команда та спільнота можуть змінювати світ навколо.

→ "Мистецтво ідентичності"

Переможець – документальний фільм "20 днів у Маріуполі", що зберігає свідчення про події, які визначають сучасну українську історію, і допомагає суспільству осмислити власний досвід і пам’ять про війну.

Фото: Deloitte Ukraine

→ "Драйвери прогресу"

Переможець – Ajax Systems за проривні технології та нестандартні управлінські рішення, що відкрили нові напрями розвитку індустрії.

→ "Відкрита Україна"

Переможець – Ajax Systems за прорив на глобальному ринку. Переможця визначали члени журі спільно з бізнес-редакцією генерального медіапартнера форуму – LIGA.net.

→ "Стійкість у дії"

Переможець – Укрзалізниця за приклад лідерства та непохитності у період найбільших викликів.

Премія "Диригенти змін" відзначила тих, хто протягом десятиліття відкривав нові шляхи та об’єднував людей для спільного результату. Форум "Диригенти змін" і надалі залишатиметься простором, де лідери бізнесу, держави та суспільства об’єднуються задля однієї мети – трансформації себе, власного бізнесу та держави.