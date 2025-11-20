LIGA.net долучилась до вибору переможця та нагородження премії "Диригенти змін"

Фото: Deloitte Ukraine

LIGA.net виступила генеральним медіапартнером X форуму "Диригенти змін", організованого Deloitte Ukraine. Щороку на цьому майданчику збираються провідні CEO, інвестори, підприємці та державні лідери, які формують майбутнє країни. Цьогоріч форум відзначив своє десятиріччя.

До ювілею було засновано премію "Диригенти змін". У шести номінаціях відзначили компанії, організації, ініціативи та лідерів, які своїми проривами, стійкістю, інноваціями й культурним впливом формують обличчя сучасної України та зміцнюють її позиції у світі. Переможців обирало журі, що складалося зі спікерів форуму попередніх років.

У межах партнерства CEO медіахолдингу Ligamedia, до якого входить LIGA.net, Наталія Котенева взяла участь у церемонії нагородження та вручила нагороду в номінації "Відкрита Україна". Ця категорія є особливою, адже до голосування долучилася редакція LIGA.net – журналісти, які щодня глибоко занурюються в історії бізнесу, технологій та інновацій і добре знають, хто справді рухає Україну вперед.

"Україна стає сильнішою тоді, коли наші компанії та організації не просто розвивають свої галузі, а відкривають світові нові стандарти й демонструють, на що ми здатні. Саме про це – номінація "Відкрита Україна". Це відзнака для тих, хто зробив прорив у своїй сфері, вивів країну на міжнародну арену або радикально змінив правила гри. Для LIGA.net бути партнером цієї номінації – особливо важливо, адже ми щодня розповідаємо такі історії. І сьогодні маємо честь відзначити тих, хто рухає країну вперед", – сказала Наталія Котенева зі сцени.

Переможцем номінації стала Ajax Systems – українська компанія, що створила світовий технологічний продукт і формує репутацію України як країни інновацій та високої інженерної культури.

LIGA.net щороку інформаційно підтримує форум "Диригенти змін". Це не просто технічне партнерство з Deloitte Ukraine – нас об’єднують спільні цінності. Ми однаково віримо в силу даних, відповідальне лідерство, прозорість рішень і в те, що розвиток країни починається з чесного діалогу між бізнесом, державою та суспільством.