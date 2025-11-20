LIGA.net присоединилась к выбору победителя и награждению премии "Дирижеры перемен"

Фото: Deloitte Ukraine

LIGA.net выступила генеральным медиапартнером X форума "Дирижеры перемен", организованного Deloitte Ukraine. Ежегодно на этой площадке собираются ведущие CEO, инвесторы, предприниматели и государственные лидеры, которые формируют будущее страны. В этом году форум отметил свое десятилетие.

К юбилею была учреждена премия "Дирижеры перемен". В шести номинациях отметили компании, организации, инициативы и лидеров, которые своими прорывами, устойчивостью, инновациями и культурным влиянием формируют лицо современной Украины и укрепляют ее позиции в мире. Победителей выбирало жюри, состоявшее из спикеров форума предыдущих лет.

В рамках партнерства CEO медиахолдинга Ligamedia, в который входит LIGA.net, Наталья Котенева приняла участие в церемонии награждения и вручила награду в номинации "Открытая Украина". Эта категория является особенной, ведь к голосованию присоединилась редакция LIGA.net – журналисты, которые ежедневно глубоко погружаются в истории бизнеса, технологий и инноваций и хорошо знают, кто действительно двигает Украину вперед.

"Украина становится сильнее тогда, когда наши компании и организации не просто развивают свои отрасли, а открывают миру новые стандарты и демонстрируют, на что мы способны. Именно об этом – номинация "Открытая Украина". Это награда для тех, кто совершил прорыв в своей сфере, вывел страну на международную арену или радикально изменил правила игры. Для LIGA.net быть партнером этой номинации – особенно важно, ведь мы ежедневно рассказываем такие истории. И сегодня имеем честь отметить тех, кто двигает страну вперед", – сказала Наталья Котенева со сцены.

Победителем номинации стала Ajax Systems – украинская компания, создавшая мировой технологический продукт и формирующая репутацию Украины как страны инноваций и высокой инженерной культуры.

LIGA.net ежегодно информационно поддерживает форум "Дирижеры перемен". Это не просто техническое партнерство с Deloitte Ukraine – нас объединяют общие ценности. Мы одинаково верим в силу данных, ответственное лидерство, прозрачность решений и в то, что развитие страны начинается с честного диалога между бизнесом, государством и обществом.