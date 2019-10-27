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Начало похолодания и дождей. Синоптик - о погоде в понедельник

Начало похолодания и дождей. Синоптик - о погоде в понедельник - Фото
Фото: depositphotos.com
27.10.2019, 17:25

Местами воздух все же прогреется до 20 градусов

В Украину с понедельника, 28 октября, начнет заходить похолодание с северо-запада, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, ожидается снижение температуры в ряде западных регионов - в Ровенской, Волынской и Львовской областях столбик термометра опустится до +10..12 градусов. На остальной территории, сообщает синоптик, воздух прогреется до 13-18 градусов, а на юге и в центре - местами до +20.

Не исключены в этот день уже традиционные туманы - особенно утром и ночью. Кроме того, синоптик сообщила о вероятности дождей - преимущественно на западе, а вечером и на севере страны. В остальных частях Украины осадков не ожидается.

В Киеве в этот день обещают небольшой дождь в вечернее время. Температура днем составит до 14 градусов тепла, а со вторника начнет снижаться. В среду синоптик прогнозирует ночной мороз.

Как сообщалось, на Украину надвигается похолодание, а в Киеве сегодня объявляли желтый уровень опасности из-за тумана.

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