Начался прием заявлений на поступление в вузы: что нужно знать

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В Украине начался прием заявлений в вузы для поступления на бакалавра и сквозного магистра медицинского, (фармацевтического или ветеринарного направления, - ред.). Об этом сообщает пресс-служба минобразования.

Большинство поступающих должны подавать их в электронной форме через собственные кабинеты на сайте.

Возможность подачи заявлений была открыта сегодня в 09:00. "Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никакие данные, изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию", - отметил гендиректора директората высшего образования минобразования Олег Шаров.

В каждом заявлении, которое поступающий подает на бюджет, он также обязательно выбирает ее приоритетность - от одного до семи, где единица - это самая высокая приоритетность, а семь - самая низкая.

"Приоритетность нужна для того, чтобы алгоритм адресного размещения госзаказа "понимал", в какой последовательности надо рассматривать заявления абитуриента. Рассматриваются абсолютно все заявления. И на порядок этого рассмотрения влияет только выбранная приоритетность - больше ничего", - уточнил Шаров.

26 июля абитуриенты будут знать, получили бюджетное место, до 31 июля они должны будут принести оригиналы документов в вузы для зачисления.

1 августа - зачисление на бюджет, с этого же дня начинается обнародования списков на контракт. Зачисление на контракт может длиться до 30 сентября.

5 февраля проходила регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания.