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Нагадай про кожного. Украинцы вышли поддержать узников Кремля и пропавших без вести: видео

10.10.2020, 22:49
Нагадай про кожного. Украинцы вышли поддержать узников Кремля и пропавших без вести: видео - Фото
Акция в поддержку узников Кремля – Нагадай про кожного (Скриншот видео Ukrinform TV/Youtube)

Участники акции потребовали у парламента принять законы о пленных и военных преступлениях

Сегодня вечером, 10 октября, состоялась всеукраинская акция "Нагадай про кожного", посвященная узникам Кремля и пропавшим без вести в результате войны на Донбассе. Об этом сообщают Укринформ, Радио Свобода и Суспільне.

Участники акции потребовали у парламента принять законы о пленных и военных преступлениях, чтобы законодательно обеспечить защиту узников Кремля и возможность расследования военных преступлений в Украине.

Кроме того, участники акции обратились с требованиям властям: к правительству – разблокировать работу комиссии по вопросам пропавших без вести, к Офису президента – определить ответственного за освобождение пленных и поиск пропавших без вести, к СБУ – проверять информацию по этим вопросам.

В Киеве на акцию вышли несколько сотен человек, среди них – родственники и близкие пленных и пропавших без вести. Они прошли по центру столицы к Офису президента. Люди держали плакаты и скандировали: "Свободу узникам Кремля".

Во Львове акция "Нагадай про кожного" состоялась на площади Рынок. По данным правоохранителей, в ней приняли участие около 75 человек. Участники установили перед входом в ратушу стенд с именами пленных и призвали писать им письма, которые впоследствии передадут пленным.

Акции "Нагадай про кожного" также произошли в Харькове, Днепре, Одессе, Николаеве, Черкассах, Виннице, Житомире, Тернополе, Херсоне, Ужгороде, Луцке, Запорожье, Чернигове и Обухове.

Организаторами акции стали общественные организации и инициативы Свободу узникам Кремля, Основа будущего, Объединение родных пропавших без вести Надежда, Украинская ассоциация пленных, Объединение родственников политзаключенных Кремля и Всеукраинское общественное движение матерей и родственников участников антитеррористической операции.

Наталия Медведева
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