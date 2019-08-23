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Нацсовет хочет штрафовать СМИ за нарушения на выборах

Нацсовет хочет штрафовать СМИ за нарушения на выборах - Фото
Выборы (фото - ЕРА)
23.08.2019, 11:41

Для такой возможности нужно менять законодательство, заявил член Нацсовета

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания хотят, чтобы им законодательно разрешили штрафовать СМИ за нарушения во время выборов. Об этом заявил член Нацсовета Сергей Костинский, пишет Укринформ.

"Становится все очевиднее потребность во внесении изменений в законодательство относительно расширения полномочий регулятора. Это продиктовано, в частности, необходимостью, наконец, навести порядок в вещании телеканалов и радиостанций во время избирательных кампаний и референдумов", - уточнил он.

В качестве изменений Костинский предлагает предусмотреть в действующем законе О телевидении и радиовещании право для Нацсовета применять штрафы. В частности, за нарушение норм избирательного законодательства.

Еще, по словам члена Нацсовета, расширить права регулятора нужно, дополнив законы о выборах, указав, что контролировать выполнение закона в части ТВ и радио должен именно этот орган. 

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Нацсовет по телевидению и радиовещанию штрафы сми выборы
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