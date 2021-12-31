"Не пишите об отъезде в соцсети". Советы полиции, как избежать квартирных краж в праздники
В период празднований и отпусков хозяева часто оставляют свои дома и квартиры без присмотра. Полицейские дали несколько советов о том, как эффективно обезопасить свое жилье от воров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
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В полиции назвали несколько правил, следование которым уменьшит риск стать жертвой квартирной кражи:
- позаботьтесь об установке надежных замков, а по возможности – сигнализации;
- на период отсутствия не оставляйте дома ценные вещи, деньги и документы;
- не прячьте ключи от дома в легкодоступных местах;
- на время отсутствия позаботьтесь, чтобы родственники или соседи время от времени присматривали за квартирой и забирали почту из ящика.
Полицейские также советуют не анонсировать в соцсетях путешествия и поездки на период празднований или отпусков.
- Согласно результатам соцопроса группы КМИС, большинство украинцев хотели бы получить в подарок на Новый год романтическое путешествие, а люди преклонного возраста – электронный гаджет.
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