"Не пишите об отъезде в соцсети". Советы полиции, как избежать квартирных краж в праздники

В период празднований и отпусков хозяева часто оставляют свои дома и квартиры без присмотра. Полицейские дали несколько советов о том, как эффективно обезопасить свое жилье от воров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

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В полиции назвали несколько правил, следование которым уменьшит риск стать жертвой квартирной кражи:

- позаботьтесь об установке надежных замков, а по возможности – сигнализации;

- на период отсутствия не оставляйте дома ценные вещи, деньги и документы;

- не прячьте ключи от дома в легкодоступных местах;

- на время отсутствия позаботьтесь, чтобы родственники или соседи время от времени присматривали за квартирой и забирали почту из ящика.

Полицейские также советуют не анонсировать в соцсетях путешествия и поездки на период празднований или отпусков.

Согласно результатам соцопроса группы КМИС, большинство украинцев хотели бы получить в подарок на Новый год романтическое путешествие, а люди преклонного возраста – электронный гаджет.

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Наталия Медведева

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