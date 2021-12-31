Какие подарки хотят украинцы на Новый год: данные по женщинам, мужчинам и возрасту – опрос

Большинство украинцев хотели бы получить в подарок на Новый год романтическое путешествие, а люди преклонного возраста – электронный гаджет. Об этом говорится в результатах соцопроса группы КМИС.

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В топ-5 желанных украинцами новогодних подарков вошли:

Романтическое путешествие – 18,4%;

Автомобиль или аксессуары к нему – 11,7%;

Деньги – 10,1%;

Мобильный телефон и другие гаджеты – 9,2%;

Бытовая техника – 6,6%.

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Женщины чаще мужчин хотят в романтическое путешествие – 20% против 17%. Также они чаще хотели бы получить в подарок бытовую технику – 8,3% против 4,5%.

А вот с автомобилями и аксессуарами к ним – ситуация противоположная. Такой подарок хотят 14% мужчин и 10% женщин.

Среди пожилых людей самым желанным подарком оказался гаджет (мобильный телефон, электронная книга и подобные). Его хотят 14,4% украинцев в возрасте 70+ и 13,2% в возрасте 60-69 лет. Это наивысший показатель по данному подарку среди всех опрошенных категорий (самая младшая группа респондентов – 18-29 лет).

В целом социологи отмечают, что до пандемии коронавируса украинцы чаще называли самым желанным подарком деньги, а сейчас, видимо, соскучились по путешествиям.

Собственное исследование КМИС проводилось с 3 по 11 декабря. По телефону опросили 2000 украинцев со всей страны, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – от 1,1% до 2,1% для показателей от 5% до 25%.

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Марк Сировой

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