Не СOVID-19. Украинцы назвали топ-3 проблемы – опрос КМИС

Больше всего украинцев волнует война на Донбассе, коррупция и безработица

69,5% украинцев считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, главной проблемой респонденты назвали войну на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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21% украинцев убеждены, что страна развивается в правильном направлении.

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Во всех регионах большинство респондентов считают, что дела развиваются в неправильном направлении.

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Топ-3 проблемами, по мнению респондентов (которым предлагался перечень), является война на Донбассе (63% респондентов относят эту проблему в топ-3), коррупция (53%) и безработица (43%).

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Далее – коммунальные тарифы (29%) и предотвращение экономического кризиса / развитие экономики (28%). Борьба с распространением коронавируса – на восьмом месте (11%).

Опрос проводился с 8 по 15 октября методом личного интервью среди 1009 респондентов, проживающих в 73 населенных пунктах Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

По данным опроса Центра Разумкова, 60,5% украинцев считали, что события в государстве развиваются в неправильном направлении и около 47% уверены, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе.

29 января по данным опроса Деминициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова украинцы считали главными проблемами, которые больше всего мешали развитию страны, коррупцию (69%) и войну на Донбассе (68,9%).

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Арина Толина

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