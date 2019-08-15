Не только РФ. Сколько стран остаются без украинского посла

Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)

В Украине продолжается процесс обновления посольского корпуса, сегодня в 16 странах нет руководителей отечественных диппредставительств. Об этом заявил госсекретарь МИД Андрей Заец, пишет Интерфакс-Украина.

Назначения, как ожидают в МИД, начнутся в начале 2020 года.

"Сейчас, если не считать тех 11 коллег, которые были несколько недель назад освобождены от должностей, то у нас не более 5 вакантных должностей послов. И я не включаю должность посла в Российской Федерации", - сказал госсекретарь МИД .

По его словам, подбором дипломатов займутся уже новый министр с президентом.

"Новоназначенный министр с президентом будут работать над тем, чтобы выбрать достойных людей и, я уверен, что уже к началу 2020 года начнутся назначения новых глав дипломатических представительств Украины за рубежом", - отметил Заяц.

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