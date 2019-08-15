Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Не только РФ. Сколько стран остаются без украинского посла

Не только РФ. Сколько стран остаются без украинского посла - Фото
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)
15.08.2019, 11:24

Новых дипломатов начнут назначать в 2020 году, убежден госсекретарь МИД

В Украине продолжается процесс обновления посольского корпуса, сегодня в 16 странах нет руководителей отечественных диппредставительств. Об этом заявил госсекретарь МИД Андрей Заец, пишет Интерфакс-Украина.

Назначения, как ожидают в МИД, начнутся в начале 2020 года.

"Сейчас, если не считать тех 11 коллег, которые были несколько недель назад освобождены от должностей, то у нас не более 5 вакантных должностей послов. И я не включаю должность посла в Российской Федерации", - сказал госсекретарь МИД .

По его словам, подбором дипломатов займутся уже новый министр с президентом.

"Новоназначенный министр с президентом будут работать над тем, чтобы выбрать достойных людей и, я уверен, что уже к началу 2020 года начнутся назначения новых глав дипломатических представительств Украины за рубежом", - отметил Заяц.

Читайте также: Климкин опроверг свое назначение послом в США: Меня не посылают

Напишите нам
послы МИД Украины дипломаты посольство украины
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 