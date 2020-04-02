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Не только украинцы. В ГПСУ рассказали, кто может въехать в карантинную Украину

Не только украинцы. В ГПСУ рассказали, кто может въехать в карантинную Украину - Фото
Сергей Дейнеко (Фото: пресс-служба Кабмина)
02.04.2020, 09:10

По словам главы ГПСУ Дейнеко, в карантинную Украину пропускают некоторых иностранцев. В частности, граждан Молдовы, которые едут из России на родину

В условиях карантина в Украину могут вернуться не только граждане, но и некоторые иностранцы. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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"Въехать могут граждане Украины, иностранцы, у которых есть вид на жительство в Украине, те, у кого либо родители, либо дети – граждане Украины, а также аккредитованные сотрудники дипломатических миссий. Мне дано право пропускать иностранцев с гуманитарной целью. Мы многих пропускаем на похороны близких родственников, каждый день по 10-20 человек",- сказал он.

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Также, по словам Дейнеко, пропускают в Украину граждан Молдовы, которые возвращаются на родину из России. Они пересекают Украину автоколоннами, которые сопровождает полиция. Правоохранители гарантируют, что эти люди нигде по пути не выходят, кроме как "справить нужду в специально отведенных местах".

Дейнеко добавил, что выехать из Украины де-юре могут все, кому нормативными актами не запрещен выезд. Однако де-факто сделать это могут немногие, поскольку соседние страны также ввели ограничения по въезду иностранцев.

  • Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД не даст разрешения ни на один чартер, если не будет обеспечена 100% обсервация пассажиров.

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Марк Сировой
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