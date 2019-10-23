Не забудьте перевести часы. Украина перейдет на зимнее время

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Украинцы в ночь на воскресенье, 27 октября, перейдут зимнее время. Об этом говорится в обращении к Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки в Facebook.

"Согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года №509 о порядке исчисления времени на территории Украины…27 октября 2019 года в 04:00 по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад", - уточняет чиновник.

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Медики рекомендуют особенно внимательными тем людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, чаще выходить на прогулку, меньше пить крепкий кофе и чай накануне перевода стрелок часов, вечером 26 октября.

Для полноценного сна необходимо не менее 7-8 часов.