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08.01.2019, 14:40

Николаевские ученые предлагают Илону Маску собственную разработку

Николаевские ученые предлагают Илону Маску собственную разработку - Фото
Илон Маск (фото - EPA)

Ученые Николаевской обсерватории заканчивают тестировать систему наблюдений за космическими объектами, а потом расскажут о ней Илону Маску

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Сотрудники Николаевской астрономической обсерватории заканчивают тестировать научную разработку, которую предложат известным мировым компаниям - уже готово письмо о сотрудничестве к Илону Маску. Об этом сообщил директор НАО Александр Шульга, передает Укринформ

Речь идет о наземной системе наблюдений за космическими объектами.

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"Он (Маск - ред.) планирует запустить на околоземные орбиты несколько сотен спутников для связи и интернета. Сейчас есть наземная система наблюдений за космическими объектами - воздушно-космическая оборона Северной Америки. Но она достаточно дорогая. А у  нас есть собственная наработка, научная разработка по так называемому методу Допплера", - пояснил Шульга. 

Как только систему проверят, разработку предложат другим компаниям, кроме Маска, в частности Google и Deimos. 

Через месяц компания SpaceX, основателем которой является Маск, готовится впервые запустить к МКС на ракете Falcon 9 космический корабль Crew Dragon - пока без людей на борту. 

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Теги: Илон Маск, космос, разработка, предложение, Николаевская астрономическая обсерватория
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