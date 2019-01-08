Николаевские ученые предлагают Илону Маску собственную разработку

Илон Маск (фото - EPA)

Сотрудники Николаевской астрономической обсерватории заканчивают тестировать научную разработку, которую предложат известным мировым компаниям - уже готово письмо о сотрудничестве к Илону Маску. Об этом сообщил директор НАО Александр Шульга, передает Укринформ.

Речь идет о наземной системе наблюдений за космическими объектами.

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"Он (Маск - ред.) планирует запустить на околоземные орбиты несколько сотен спутников для связи и интернета. Сейчас есть наземная система наблюдений за космическими объектами - воздушно-космическая оборона Северной Америки. Но она достаточно дорогая. А у нас есть собственная наработка, научная разработка по так называемому методу Допплера", - пояснил Шульга.

Как только систему проверят, разработку предложат другим компаниям, кроме Маска, в частности Google и Deimos.

Через месяц компания SpaceX, основателем которой является Маск, готовится впервые запустить к МКС на ракете Falcon 9 космический корабль Crew Dragon - пока без людей на борту.