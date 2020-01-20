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Новосад призналась в провале эксперимента с введением е-учебников

Новосад призналась в провале эксперимента с введением е-учебников - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.01.2020, 12:03

Производители учебников, по словам министра, предложили некачественный продукт

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет, что эксперимент по использованию электронных учебников в пилотных школах завершился негативно из-за их низкого качества, но в будущем будет возобновлен. Об этом она сказала в интервью Интерфакс-Украина.

"У нас был такой эксперимент, он завершился, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования", - рассказала Новосад. По словам министра, в рамках эксперимента были закуплены планшеты на 1 000 школ, но главная проблема появилась уже на этапе закупки: то, что подавали производители, не соответствовало необходимым требованиям. "Это нельзя назвать электронными образовательными материалами - это просто какие-то pdf-ки к которым где-то пристроили звук, где фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен", - сказала она.

В связи с этим в конце 2019 года она приняла решение приостановить проведение конкурса, однако эксперимент будет возобновлен. 

На вопрос, можно ли уже сейчас сказать, насколько эффективен такой метод по сравнению с традиционным обучением, министр ответила, что пока не видела исследования, которое бы показывало, что использование электронных учебников резко улучшает образовательные достижения учащихся.

  • В марте 2018 года Министерство образования и науки обнародовало План реализации эксперимента по внедрению электронных учебников и Национальной электронной образовательной платформы. 
  • В ноябре 2019 года СБУ заявила, что выявила должностных лиц Николаевского облсовета, департамента образования и науки ОГА и одного из местных коммунальных предприятий, которые присвоили 15 млн грн из бюджета, предназначенных закупки электронных учебников.

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