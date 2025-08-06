NYT: Рок-музыкант Оззи Осборн умер от сердечного приступа

76-летний рок-певец имел болезнь Паркинсона, говорится в свидетельстве о смерти

Оззи Осборн (Фото: Paul Buck/EPA)

Английский рок-музыкант, певец, автор песен Оззи Осборн умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила газета The New York Times, журналисты которой ознакомились со свидетельством о смерти.

Документ в реестр подала дочь музыканта Эйми Осборн. Среди причин смерти в нем названы остановка сердца и ишемическая болезнь сердца, а также отмечается, что музыкант страдал болезнью Паркинсона.

В свидетельстве о смерти Осборна отмечается, что причиной смерти стала внебольничная остановка сердца; острый инфаркт миокарда; ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией (суставные причины).

22 июля умер британский рок-певец и один из основателей группы Black Sabbath Осборн. Ему было 76 лет. Тогда сообщалось, что у него была болезнь Паркинсона, а в последние годы возникли и другие проблемы со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных во время падения в 2019 году.