NYT: Рок-музикант Оззі Осборн помер від серцевого нападу

76-річний рок-співак мав хворобу Паркінсона, йдеться у свідоцтві про смерть

Оззі Осборн (Фото: Paul Buck/EPA)

Англійський рок-музикант, співак, автор пісень Оззі Осборн помер через проблеми з серцем. Про це повідомила газета The New York Times, журналісти якої ознайомилися зі свідоцтвом про смерть.

Документ до реєстру подала донька музиканта Еймі Осборн. Серед причин смерті в ньому названі зупинка серця та ішемічна хвороба серця, а також зазначається, що музикант страждав на хворобу Паркінсона.

У свідоцтві про смерть Осборна зазначається, що причиною смерті стала позалікарняна зупинка серця; гострий інфаркт міокарда; ішемічна хвороба серця та хвороба Паркінсона з вегетативною дисфункцією (суглобові причини).

22 липня помер британський рок-співак і один із засновників гурту Black Sabbath Осборн. Йому було 76 років. Тоді повідомлялося, що у нього була хвороба Паркінсона, а останніми роками виникли й інші проблеми зі здоров'ям, включно з ускладненнями після травм, отриманих під час падіння 2019 року.