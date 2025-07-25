Нардеп від Голосу Ярослав Рущишин загинув у ДТП

Політик не впорався з кермуванням мотоцикла та врізався у трактор

Ярослав Рущишин (Фото: facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)

Народний депутат Ярослав Рущишин від Голосу згинув 24 липня внаслідок аварії в Івано-Франківської області. Про це повідомило Гал-інфо з посиланням на неназваних співрозмовників, а також підтвердили в Українському католицькому університеті.

Як зазначили неназвані співрозмовники медіа, аварія сталася о 21:45 поблизу села Бабухів. Рущишин був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, але не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який їхав в попутному напрямку.

Нардеп помер під час транспортування в лікарню.

"Непоправна втрата для нашої громади. Висловлюю щире співчуття Ярині (дружині), Гнатові (сину) та цілій родині й всім близьким, а Славко мав їх багато. Ярослава Рущишина шаную і люблю. Його лідерство, думка, слово були для мене надзвичайно цінними. Як буде бракувати Славка в сімʼї, місті, країні", – написав президент УКУ митрополит Борис Ґудзяк.

Рущишин був меценатом університету та одним із засновників Бізнес-школи УКУ. Як зазначили в університеті, він багато років підтримував стипендіями талановитих студентів із малозабезпечених сімей. Також нардеп був співзасновником мистецького об'єднання "Дзиґа" та засновником мережі швейних фабрик АТ "Троттола", повідомили в університеті.

Ярослав Рущишин виступає в УКУ (Фото: facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)