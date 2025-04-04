В лікарні помер депутат Федько, чия машина вибухнула у Дніпропетровській області
Очільник Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрій Федько, чия машина вибухнула вранці 4 квітня, помер у лікарні. Про це повідомили в партії Пропозиція, членом якої він був.
"Під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від Пропозиції Юрій Федько помер у лікарні. Поліція кваліфікувала подію як теракт, відкрито кримінальне провадження", – йдеться в повідомленні.
У Нацполіції повідомили, що розглядають три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації в Україні, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність.
За даними Офісу генерального прокурора, розпочато розслідування за фактом теракту після вибуху в одному з районів Дніпра. Дружина Федька отримала тілесні ушкодження і наразі перебуває у лікарні.
На місці події працюють правоохоронці. З'ясовуються всі обставини та вживаються заходи щодо встановлення причетних осіб.
Повідомлення про вибух автівки Федька надійшло в поліцію близько 07:40. В автомобілі він перебував разом із дружиною – обоє отримали поранення. На місце виїхав заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, працівники поліції, Служби безпеки України та прокуратури.
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