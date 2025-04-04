У Дніпропетровській області вибухнуло авто місцевого посадовця: він та дружина поранені
У Дніпропетровській області вибухнуло авто місцевого посадовця – він і його дружина поранені, повідомили в Нацполіції. Як повідомили LIGA.net двоє співрозмовників у правоохоронних органах, йдеться про очільника Лівобережної міської адміністрації Дніпра Юрія Федька.
Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло близько 07:40. Постраждали водій, тобто сам посадовець, і його дружина.
На місце події виїхав перший заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, Служби безпеки України та прокуратури.
Наразі з'ясовуються всі обставини події.
Довідка. Юрій Федько – депутат Самарської районної у місті Дніпрі ради VII скликання та член політичної партії "Пропозиція". Займає пост голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради.
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