В Днепропетровской области взорвался автомобиль местного чиновника: он и жена ранены
В Днепропетровской области взорвался автомобиль местного чиновника – он и его жена ранены, сообщили в Нацполиции. Как сообщили LIGA.net два собеседника в правоохранительных органах, речь идет о главе Левобережной городской администрации Днепра Юрии Федько.
Отмечается, что сообщение о взрыве поступило около 07:40. Пострадали водитель, то есть сам чиновник, и его жена.
На место происшествия выехал первый заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
Справка. Юрий Федько – депутат Самарской районного в городе Днепре совета VII созыва и член политической партии "Пропозиція". Занимает пост главы Левобережной администрации Днепровского городского совета.
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