В Днепропетровской области взорвался автомобиль местного чиновника: он и жена ранены

Поврежденный автомобиль (Фото: Нацполиция)

В Днепропетровской области взорвался автомобиль местного чиновника – он и его жена ранены, сообщили в Нацполиции. Как сообщили LIGA.net два собеседника в правоохранительных органах, речь идет о главе Левобережной городской администрации Днепра Юрии Федько.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило около 07:40. Пострадали водитель, то есть сам чиновник, и его жена.

На место происшествия выехал первый заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: Нацполиция

Справка. Юрий Федько – депутат Самарской районного в городе Днепре совета VII созыва и член политической партии "Пропозиція". Занимает пост главы Левобережной администрации Днепровского городского совета.

Юрий Федько (Фото: dniprorada.gov.ua)