Вероятному убийце экс-вице-мэра Каменского сообщили о подозрении – ОГП
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который мог убить бывшего вице-мэра города Каменское Днепропетровской области Александра Плахотника. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Следователи выяснили, что у мужчины был мотив – Плахотник не возвращал долг. Поэтому фигурант несколько месяцев следил за бывшим заместителем мэра Каменского и собирал подробную информацию. Также он установил видеокамеры у здания экс-чиновника, чтобы следить за его перемещениями.
Утром 28 марта подозреваемый прибыл в дом, в котором проживал убитый. По данным правоохранителей, мужчина произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего и скрылся с места преступления. От полученных ранений Плахотник погиб на месте.
У подозреваемого правоохранители изъяли оружие и патроны во время проведения следственных действий. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений, и в незаконном обращении с оружием.
Следственные действия продолжаются.
Тело Плахотника обнаружил водитель на обочине дороги 28 марта около 8:20 и сообщил в полицию. Руководитель информационно-аналитического отдела областной организации партии Батькивщина, членом которой был погибший, заявил, что они подозревают заказное убийство.
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