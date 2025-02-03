Суд арестовал подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине

Мужчину взяли под стражу до 1 апреля без права на залог

Украинский военный (Иллюстративное фото: Генштаб)

В понедельник, 3 февраля, суд избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Пирятине. Об этом сообщило Суспильне.

Подозреваемый был заключен под стражу до 1 апреля 2025 года без права на внесение залога.

Во время судебного заседания мужчина признал вину и рассказал, что помогал сбежать от ТЦК родственнику. По словам подозреваемого, он хотел испугать военных, но это ему не удалось, и тогда он выстрелил.

Мужчина добавил, что надеялся, что только ранил военного, а не убил.

Медиа Ґраты уточнило, что защита подозреваемого просила отправить его под домашний арест.