Суд арестовал подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине
В понедельник, 3 февраля, суд избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в убийстве военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Пирятине. Об этом сообщило Суспильне.
Подозреваемый был заключен под стражу до 1 апреля 2025 года без права на внесение залога.
Во время судебного заседания мужчина признал вину и рассказал, что помогал сбежать от ТЦК родственнику. По словам подозреваемого, он хотел испугать военных, но это ему не удалось, и тогда он выстрелил.
Мужчина добавил, что надеялся, что только ранил военного, а не убил.
Медиа Ґраты уточнило, что защита подозреваемого просила отправить его под домашний арест.
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