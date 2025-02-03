Суд заарештував підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Пирятині

Чоловіка взяли під варту до 1 квітня без права на заставу

Український військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

У понеділок, 3 лютого, суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Пирятині. Про це повідомило Суспільне.

Підозрюваного взяли під варту до 1 квітня 2025 року без права на внесення застави.

Під час судового засідання чоловік визнав провину та розповів, що допомагав втекти від ТЦК родичу. За словами підозрюваного, він хотів налякати військових, але це йому не вдалось, і тоді він вистрілив.

Чоловік додав, що сподівався, що тільки поранив військового, а не вбив.

Медіа Ґрати уточнило, що захист підозрюваного просив відправити його під домашній арешт.