Ймовірному вбивці ексвіцемера Кам'янського повідомили про підозру – ОГП

Олександр Плахотнік (Фото: сторінка депутата у Facebook)

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який міг вбити колишнього віцемера міста Кам'янське Дніпропетровської області Олександра Плахотніка. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчі з'ясували, що у чоловіка був мотив – Плахотнік не повертав борг. Через це фігурант кілька місяців стежив за колишнім заступником мера Кам'янського та збирав детальну інформацію. Також він встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця, щоб слідкувати за його переміщеннями.

Вранці 28 березня підозрюваний прибув до будинку, в якому проживав вбитий. За даними правоохоронців, чоловік здійснив не менше як 10 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого і втік з місця злочину. Від отриманих поранень Плахотнік загинув на місці.

У підозрюваного правоохоронці вилучили зброю та патрони під час проведення слідчих дій. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, та у незаконному поводженні зі зброєю.

Слідчі дії тривають.

Тіло Плахотніка виявив водій на узбіччі дороги 28 березня, близько 08:20, і повідомив у поліцію. Керівник інформаційно-аналітичного відділу обласної організації партії "Батьківщина", членом якої був загиблий, заявив, що вони підозрюють замовне вбивство.