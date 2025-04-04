В больнице скончался депутат Федько, чья машина взорвалась в Днепропетровской области
Глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько, чья машина взорвалась утром 4 апреля, скончался в больнице. Об этом сообщили в партии Пропозиція, членом которой он был.
"Во время оказания медицинской помощи депутат Днепровского городского совета от Пропозиції Юрий Федько умер в больнице. Полиция квалифицировала происшествие как теракт, открыто уголовное производство", – говорится в сообщении.
В партии отметили, что полиция рассматривает три версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в Украине, недоброжелательные отношения потерпевшего с предполагаемым преступником, профессиональная деятельность.
Сообщение о взрыве автомобиля Федько поступило в полицию около 07:40. В автомобиле он находился вместе с женой – оба получили ранения. На место выехал заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры.
В каком состоянии находится жена умершего, пока неизвестно.
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