В больнице скончался депутат Федько, чья машина взорвалась в Днепропетровской области

Юрий Федько (Фото: facebook.com/Yuriy.Fedko.main)

Глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько, чья машина взорвалась утром 4 апреля, скончался в больнице. Об этом сообщили в партии Пропозиція, членом которой он был.

"Во время оказания медицинской помощи депутат Днепровского городского совета от Пропозиції Юрий Федько умер в больнице. Полиция квалифицировала происшествие как теракт, открыто уголовное производство", – говорится в сообщении.

В партии отметили, что полиция рассматривает три версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в Украине, недоброжелательные отношения потерпевшего с предполагаемым преступником, профессиональная деятельность.

Сообщение о взрыве автомобиля Федько поступило в полицию около 07:40. В автомобиле он находился вместе с женой – оба получили ранения. На место выехал заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиризде, сотрудники полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры.

В каком состоянии находится жена умершего, пока неизвестно.