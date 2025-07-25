Нардеп от Голоса Ярослав Рущишин погиб в ДТП

Политик не справился с управлением мотоцикла и врезался в трактор

Ярослав Рущишин (Фото: facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)

Народный депутат Ярослав Рущишин от Голоса погиб 24 июля в результате аварии в Ивано-Франковской области. Об этом сообщило Гал-инфо со ссылкой на неназванных собеседников, а также подтвердили в Украинском католическом университете.

Как отметили неназванные собеседники медиа, авария произошла в 21:45 вблизи села Бабухов. Рущишин был за рулем мотоцикла Harley-Davidson, но не справился с управлением и столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении.

Нардеп умер во время транспортировки в больницу.

"Невосполнимая потеря для нашей общины. Выражаю искреннее соболезнование Ярине (жене), Гнату (сыну) и всей семье и всем близким, а у Славы их было много. Ярослава Рущишина уважаю и люблю. Его лидерство, мнение, слово были для меня чрезвычайно ценными. Как будет не хватать Славика в семье, городе, стране", – написал президент УКУ митрополит Борис Гудзяк.

Рущишин был меценатом университета и одним из основателей Бизнес-школы УКУ. Как отметили в университете, он много лет поддерживал стипендиями талантливых студентов из малообеспеченных семей. Также нардеп был соучредителем художественного объединения "Дзиґа" и основателем сети швейных фабрик АО "Троттола", сообщили в университете.

Ярослав Рущишин выступает в УКУ (Фото: facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)