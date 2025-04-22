Умер нардеп Николай Жук, в прошлом представлявший Партию регионов

Политик ушел из жизни в возрасте 48 лет после продолжительной болезни

Николай Жук (Фото: Facebook)

В возрасте 48 лет скончался народный депутат Николай Жук, в прошлом входивший в запрещенную в Украине Партию регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти после продолжительной болезни народного депутата Украины VII созыва Николая Жука", – говорится в сообщении.

С 2006-го по 2010 год Жук был депутатом Николаевского областного совета и заместителем председателя местной организации Партии регионов. В 2010 году его избрали депутатом областного совета от округа №7, где он стал председателем фракции Партии регионов и начальником областного управления по делам молодежи и спорта.

В 2012 году он был избран народным депутатом от Партии регионов по мажоритарному округу №129 (Николаевская область), получив 48,04% голосов. В парламенте возглавлял подкомитет по молодежной политике, семье и детству.

С 2011-го по 2015 год Жук был президентом муниципального баскетбольного клуба "Николаев".

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