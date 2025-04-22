Помер нардеп Микола Жук, який у минулому представляв Партію регіонів

Політик пішов з життя у віці 48 років після тривалої хвороби

Микола Жук (Фото: Facebook)

У віці 48 років помер народний депутат Микола Жук, який у минулому входив до забороненої в Україні Партії регіонів. Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

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"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті після тривалої хвороби народного депутата України VII скликання Миколи Жука", – йдеться у повідомленні.

З 2006-го до 2010 року Жук був депутатом Миколаївської обласної ради та заступником голови місцевої організації Партії регіонів. У 2010 році його обрали депутатом обласної ради від округу №7, де він також став головою фракції Партії регіонів і начальником обласного управління у справах молоді та спорту.

У 2012 році він був обраний народним депутатом від Партії регіонів по мажоритарному округу №129 (Миколаївська область), здобувши 48,04% голосів. У парламенті очолював підкомітет з молодіжної політики, сім'ї та дитинства.

З 2011-го до 2015 року Жук був президентом муніципального баскетбольного клубу "Миколаїв".

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