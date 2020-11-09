Объединенные Арабские Эмираты передали Украине экспресс-тесты для выявления COVID-19
По данным СБУ, медицинские экспресс-тесты передадут в области для оперативного выявления COVID-19
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передало Украине почти 240 000 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Передача состоялась во время встречи главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова с чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в Украину Салемом Ахмедом Аль-Каабе.
"ОАЭ рассматривает Украину как важного партнера, поэтому и в дальнейшем будет поддерживать ее в борьбе с коронавирусной инфекцией", – отметил посол.
Медицинские тесты передадут в области для оперативного выявления COVID-19 и надлежащего реагирования на изменения эпидситуации.
Баканов проинформировал посла о привлечении спецслужбы к борьбе с коронавирусом, особенно в вопросе противодействия фейков и распространению недостоверной или панической информации на первом этапе карантина.
- 10 апреля в Киев из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл самолет с 113 украинцами и медицинским грузом на борту.
- 23 июня сообщалось, что высший комитет по управлению кризисами и катастрофами ОАЭ разрешил Дубаю прием иностранных туристов с 7 июля.
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