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Обмеление Шацких озер. Полиция открыла уголовное дело

Обмеление Шацких озер. Полиция открыла уголовное дело - Фото
Озеро Свитязь (Фото: Прокуратура Волынской области)
03.01.2020, 23:30

По мнению полиции, действия чиновников в пользу третьих лиц могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах

Волынская полиция открыла уголовное производство и расследует действия местных чиновников, которые могли привести к обмелению Шацких озер. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Отмечается, что действия чиновников в пользу третьих лиц могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, в частности в одном из крупнейших озер Украины - Свитязь.

По данным правоохранителей, чиновники Госэкоинспекции не оценили, какое влияние на озера оказывает незаконная деятельность предприятий рядом с ними.

Сообщается, что одно из таких предприятий построило искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на это документов и использует воду для полива саженцев голубики на площади более 150 га.

В прокуратуре отметили, что должностные лица Госэкоинспекции даже не подали в суд для прекращения этой незаконной деятельности.

В ведомстве отметили, что расследование находится на особом контроле прокуратуры Волыни.

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шацкие озера прокуратура экология госэкоинспекция свитязь
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