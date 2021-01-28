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Образовательный омбудсмен: Ношение обязательной школьной формы нарушает права учеников

28.01.2021, 10:24
Образовательный омбудсмен: Ношение обязательной школьной формы нарушает права учеников - Фото
Сергей Горбачев (источник - личная страница Facebook)

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что принуждение школьников к ношению формы нарушает их права. Об этом он написал в Facebook, попутно объяснив разницу между одеждой для школы и обязательной школьной формой.

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По словам чиновника, обязательная форма очень часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений. Она лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение, а санкции за ее "несоблюдение" причиняют серьезные моральные травмы, которые могут остаться на всю жизнь, отметил омбудсмен.

"Самое главное, что за несоблюдение формы одежды могут быть применены санкции, наказание. Например, за то, что ребенок приходит в одежде "не того цвета" или "не того фасона" начинается травля, угрозы и унижения от администрации заведения и учителей: учеников публично ругают, психологически давят, не допускают до занятий", – подчеркнул Горбачев.

При этом, он призвал не путать понятия одежды для школы и обязательной школьной формы.

Одежда для школы – это свободный выбор ребенка и/или его родителей, она просто должна быть аккуратной, удобной и соответствовать сезону. В то же время требования к стилю или цвету недопустимы и незаконны, заявил омбудсмен.

Обязательная же школьная форма – это принципиально другое, это униформа, одинаковый образец одежды для мальчиков и для девочек, отметил чиновник.

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Дарья Мостовая
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