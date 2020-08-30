Обстрел автобуса в Харьковской области. 16 подозреваемых взяли под стражу на 60 дней
Количество подозреваемых с шести увеличилось до 16 человек, сейчас их всех отправили в СИЗО
Сегодня Киевский районный суд Харькова выбрал меру пресечения всем подозреваемым в нападении со стрельбой на автобус на трассе возле города Люботин в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.
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Киевский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о мерах пресечения за совершение нападения на автобус с пассажирами на трассе Киев-Харьков возле Люботина. Всех 16 подозреваемых взяли под стражу на 60 дней, без определения залога, говорится в сообщении.
Им вменяется хулиганство и покушение на убийство из хулиганских побуждений группой лиц по предварительному сговору.
- 27 августа в Харьковской области обстреляли автобус с активистами организации депутата Кивы, два человека были ранены. Кива обвинил в нападении Нацкорпус. Позже министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что нападавшие были задержаны.
- В тот же день дело переквалифицировали в покушение на убийство.
- 29 августа шестерых подозреваемых в нападении на сторонников ОПЗЖ суд отправил в СИЗО.
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