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Обстрел автобуса в Харьковской области. 16 подозреваемых взяли под стражу на 60 дней

30.08.2020, 19:47
Обстрел автобуса в Харьковской области. 16 подозреваемых взяли под стражу на 60 дней - Фото
Нападавшие на автобус были задержаны (источник - facebook.com_anton.gerashchenko)

Количество подозреваемых с шести увеличилось до 16 человек, сейчас их всех отправили в СИЗО

Сегодня Киевский районный суд Харькова выбрал меру пресечения всем подозреваемым в нападении со стрельбой на автобус на трассе возле города Люботин в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Киевский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о мерах пресечения за совершение нападения на автобус с пассажирами на трассе Киев-Харьков возле Люботина. Всех 16 подозреваемых взяли под стражу на 60 дней, без определения залога, говорится в сообщении. 

Им вменяется хулиганство и покушение на убийство из хулиганских побуждений группой лиц по предварительному сговору.

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Дарья Мостовая
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