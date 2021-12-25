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"Очень краткосрочное потепление". Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2021, 14:49
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

25 декабря в Украине ожидается "очень краткосрочное потепление", уже ночью 26 декабря снова стремительно похолодает. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. 

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Сегодня, 25 декабря, морозы отступят в большинстве областей, днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 тепла, на юге от 3 до 8 градусов тепла. 

"Но потепление будет очень краткосрочным, уже ночью 26 декабря снова стремительно похолодает", – отмечают синоптики. 

26 и 27 декабря в Украине, кроме юга, ожидается снижение температуры на 4-6 градусов. В большинстве областей сегодня и на протяжении следующих двух суток ожидаются снег, местами с дождем. В понедельник в большинстве центральных и восточных областей осадков не прогнозируют. 

  • 23 ноября 2021 года в Киеве прошел первый в этом году снег, город встал в пробках.
  • 20 декабря в Киеве, на улице Кирилловской, из-за ухудшения погодных условий сошел с рельсов трамвай.
  • В Киеве приступили к работе стационарные пункты обогрева населения, расположенные в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

Читайте также: На украинской станции в Антарктиде – рекорд по снегу за 20 лет: фото

Владислав Сердюк
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погода в Украине Укргидрометцентр
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