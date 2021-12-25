"Очень краткосрочное потепление". Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине

25 декабря в Украине ожидается "очень краткосрочное потепление", уже ночью 26 декабря снова стремительно похолодает. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 25 декабря, морозы отступят в большинстве областей, днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 тепла, на юге от 3 до 8 градусов тепла.

"Но потепление будет очень краткосрочным, уже ночью 26 декабря снова стремительно похолодает", – отмечают синоптики.

26 и 27 декабря в Украине, кроме юга, ожидается снижение температуры на 4-6 градусов. В большинстве областей сегодня и на протяжении следующих двух суток ожидаются снег, местами с дождем. В понедельник в большинстве центральных и восточных областей осадков не прогнозируют.

23 ноября 2021 года в Киеве прошел первый в этом году снег, город встал в пробках.

20 декабря в Киеве, на улице Кирилловской, из-за ухудшения погодных условий сошел с рельсов трамвай.

В Киеве приступили к работе стационарные пункты обогрева населения, расположенные в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания.

Читайте также: На украинской станции в Антарктиде – рекорд по снегу за 20 лет: фото

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.