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22.01.2019, 18:37

Огромная экзопланета размером с Нептун распадается на части

Огромная экзопланета размером с Нептун распадается на части - Фото
Фото: naked-science

Астрономы наблюдают за очень редким явлением - распадом планеты по мере ее обращения вокруг своей звезды

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У массивной экзопланеты K2-22b, расположенной примерно в 800 световых лет от Земли, отмечаются большие проблемы с сохранением своей целостности. Об этом сообщает Naked-science.

"Планета K2-22b разваливается на части с тех пор, как астрономы увидели эту каменистую планету размером с Нептун в 2015 году", - отмечается в сообщении.

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 С того момента ученые периодически отслеживают распад K2-22b, чтобы изучить, как и почему некоторые планеты распадаются при обращении вокруг своих звезд.

Астрономы отметили, что один год на K2-22b сейчас длится всего девять часов.

"K2-22b входит в число трех экзопланет (всего из 3,8 тысячи подтвержденных), которые начали распадаться", - говорится в сообщении.

Учитывая то, что планетный распад - крайне редкое явление, наблюдающие за K2-22b астрономы надеются узнать так много, насколько это возможно, о причинах и механизмах этого процесса, прежде чем далекая планета достигнет неминуемой гибели.

Специалисты отметили, что поскольку распадающихся планет обнаружено крайне мало, они сильно ограничены в своих наблюдениях.

Ученые обнаружили не только кометоподобный хвост из вещества, падающего с планеты, но и следы пылеобразного материала перед ней.

17 декабря 2019 года в центре малых планет объявили об открытии самого отдаленного космического объекта в нашей Солнечной системе.

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Теги: космос, экзопланета K2-22b, распад планеты
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