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Омбудсмен: Запрет посещать школу без прививок ничего не нарушает, учиться можно и дома

10.04.2021, 17:25
Омбудсмен: Запрет посещать школу без прививок ничего не нарушает, учиться можно и дома - Фото
Людмила Денисова (фото - LIGA.net)

Запрет на посещение образовательных учреждений детьми, у которых нет необходимых прививок, не нарушает их право на получение образования, так как сейчас есть разные способы это сделать. Об этом заявила в Facebook уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

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Она подчеркнула, что современное законодательство предусматривает разные формы получения образования, не все из которых предполагают посещение школы.

Обязательная вакцинация создает коллективный иммунитет и защищает не только привитых детей, но и тех, кто по медицинским показаниям не был вакцинирован, отметила Денисова.

Обосновывая свою позицию, омбудсмен сослалась на решение Верховного суда, который высказал аналогичную позицию по вопросу прививок школьников, а также на решение Европейского суда по правам человека, в котором общенациональная вакцинация детей была признана обязательной.

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Дарья Мостовая
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Людмила Денисова образование вакцинация школа омбудсмен учеба прививки право на образование
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