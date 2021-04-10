Омбудсмен: Запрет посещать школу без прививок ничего не нарушает, учиться можно и дома

Запрет на посещение образовательных учреждений детьми, у которых нет необходимых прививок, не нарушает их право на получение образования, так как сейчас есть разные способы это сделать. Об этом заявила в Facebook уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Она подчеркнула, что современное законодательство предусматривает разные формы получения образования, не все из которых предполагают посещение школы.

Обязательная вакцинация создает коллективный иммунитет и защищает не только привитых детей, но и тех, кто по медицинским показаниям не был вакцинирован, отметила Денисова.

Обосновывая свою позицию, омбудсмен сослалась на решение Верховного суда, который высказал аналогичную позицию по вопросу прививок школьников, а также на решение Европейского суда по правам человека, в котором общенациональная вакцинация детей была признана обязательной.

23 марта 2021 года Верховный суд поддержал запрет посещать школу невакцинированным детям.

В апреле граждане Чехии в борьбе за свое право не прививать детей проиграли в Европейском суде по правам человека – тот обязал их придерживаться национальной кампании по вакцинации.

Читайте также: Смерть ребенка в нелегальном детсаду. Прошел год, судят няню

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.