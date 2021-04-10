Омбудсмен: Запрет посещать школу без прививок ничего не нарушает, учиться можно и дома
Запрет на посещение образовательных учреждений детьми, у которых нет необходимых прививок, не нарушает их право на получение образования, так как сейчас есть разные способы это сделать. Об этом заявила в Facebook уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова.
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Она подчеркнула, что современное законодательство предусматривает разные формы получения образования, не все из которых предполагают посещение школы.
Обязательная вакцинация создает коллективный иммунитет и защищает не только привитых детей, но и тех, кто по медицинским показаниям не был вакцинирован, отметила Денисова.
Обосновывая свою позицию, омбудсмен сослалась на решение Верховного суда, который высказал аналогичную позицию по вопросу прививок школьников, а также на решение Европейского суда по правам человека, в котором общенациональная вакцинация детей была признана обязательной.
- 23 марта 2021 года Верховный суд поддержал запрет посещать школу невакцинированным детям.
- В апреле граждане Чехии в борьбе за свое право не прививать детей проиграли в Европейском суде по правам человека – тот обязал их придерживаться национальной кампании по вакцинации.
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