Они уезжают: названы страны, где предпочитают учиться украинцы

Фото: LIGA.net

По меньшей мере 83 тысячи человек с украинским гражданством в 2017/2018 учебном году учились в зарубежных университетах. Об этом сообщает аналитический центр CEDOS, ссылаясь на имеющиеся данные и собственный прогноз.



Отмечается, что это около 8,5% от всего украинского студенчества на дневных программах высшего образования - включая тех, кто в Украине, и тех, кто нет (речь идет именно об обучении в университетах, академиях и институтах).

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По информации CEDOS, чаще всего едут в Польшу, Россию, Германию, Канаду, Чехию, Италию, США, Испанию, Австрию, Францию, Словакию. На эти страны приходится более 90% всех украинок и украинцев, обучающихся за рубежом.

Сообщается, что наибольший прирост за последние 9 лет обеспечили Польша, Россия, Чехия, Словакия, Австрия, Италия, Испания, Канада и Болгария.

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Инфографика: CEDOS